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Приятели перепутали северное сияние с подсветкой отеля

Independent: в Британии приятели перепутали северное сияние с подсветкой отеля и рассмешили соцсети

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paakz/TikTok

Два приятеля из Британии перепутали северное сияние с подсветкой отеля и рассмешили соцсети, пишет Independent.

Как пишут СМИ, в середине мая произошла сильная геомагнитная буря, что привело к появлению северного сияния в небе над Британией. Местные жители активно публиковали в соцсетях фотографии явления. Среди них оказались и два приятеля, рассмешившие людей.

Друзья рассказали, что во время вечерней прогулки увидели в небе свечение и решили, что это то самое сияние. Они сделали фото, загрузили его в интернет, а потом узнали, что это была обычная подсветка здания отеля.

«Нас застали врасплох. Мы думали, это северное сияние, а это чертово здание», — оправдываются товарищи.

Пользователи соцсетей поблагодарили двух приятелей, ведь своей оплошностью они подняли им настроение.

«По крайней мере, вы нас развеселили», — пишут люди.

Ранее жители Латинской Америки увидели редкое явление из-за магнитной бури.

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