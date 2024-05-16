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Тюменский ветеран СВО без вести пропал в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге без вести пропал тюменский ветеран СВО

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Константина К/VK

В Екатеринбурге без вести пропал 30-летний военный, вернувшийся с СВО из-за ранения. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, пропавший уроженец Тюмени в последнее время жил в Екатеринбурге на улице Блюхера. Он приехал в город несколько месяцев назад, это произошло после возвращения из зоны СВО из-за ранения.

Сообщается, что 11 мая ветеран ушел из дома и исчез. Его родственница инициировала поиски мужчины и отметила, что ранее он никогда так не пропадал, однако военный имеет дурную привычку в виде злоупотребления спиртными напитками.

Пропавшего объявили в розыск, передает Ura.ru. При себе у него был паспорт, военный билет и телефон, который в данный момент недоступен. У ветерана также есть особые приметы в виде татуировок: на правом предплечье «Архангел держит крест», на правом плече узор, на правой груди морда волка, а на правой ноге морда медведя.

Ранее мужчину, пропавшего подростком 26 лет назад, нашли в загоне у соседа.

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