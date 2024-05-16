Госдума запросила у Минздрава четкий список запрещенных для водителей лекарств

Госдума запросила у Минздрава четкий перечень веществ, которые нельзя употреблять водителям. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Сейчас мы ждем решения коллег из Минздрава и МВД, нам важно понимать все этапы развития этого законопроекта», — заявил он.

Речь идет о законопроекте, который внесли в ГД в 2023 году. Он предлагает ввести административную ответственность для автомобилистов, в организме которых нашли следы веществ, ухудшающие внимание и реакцию. При этом они могут не относиться к наркотическим, психотропным средствам или этанолу.

Башанкаев отметил, что в рамках инициативы также следует проработать вопрос, связанный с допустимым уровнем запрещенных веществ в организме, а также справедливой оценкой состояния водителя в результате их потребления.

13 мая в социальных сетях был опубликован список из более 200 лекарственных препаратов, который Минздрав составил в ответ на запрос из Госдумы. В документе указывалось, что после применения этих таблеток водителям запрещено садиться за руль. Туда, в частности, вошли такие популярные лекарства, как Нурофен, Фервекс, Антигриппин, Терафлю, Кетанов, Супрастин и Спазмалгон.

В Минздраве подчеркнули, что представленный список не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. В действующем российском законодательстве не содержится положений, которыми устанавливается соответствующий перечень.

Впоследствии министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что список якобы запрещенных препаратов для водителей является предупредительным.

Ранее юрист рассказал, за какие лекарственные препараты водителей точно лишат прав.