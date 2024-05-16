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Карельский депутат на заседании назвала общественницу «курицей»

Глава комитета Заксобрания Карелии по спорту Гореликова оскорбила общественницу

Глава комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова во время заседания оскорбила общественницу, которая села на одно из передних мест, предназначенных для депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал From Karelia with freedom.

«Назад, че ты ее сюда-то? Ты даешь... Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Это вообще просто, бесишь. Ее назад надо было, эту курицу, депутатов сюда», — заявила Гореликова.

9 мая представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве сотрудники полиции задержали дважды судимого мужчину за оскорбление пожилых женщин.

До этого в Курганской области наказали местную жительницу, оскорбившую чиновников в интернете.

30 апреля Наманганский городской суд приговорил местного жителя, оскорбившего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в мае 2023 года в Москве, к пяти годам лишения свободы.

Ранее блогера из Удмуртии задержали за оскорбление памяти героев ВОВ.

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