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Зеленский рассказал о судьбе выделенных Киеву денег

Зеленский заявил, что выделенные Украине деньги попадают в экономику США

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Brendan Smialowski/Reuters

Переданные Киеву денежные средства не попадают на Украину, а сразу возвращаются в экономику Соединенных Штатов. Об этом в интервью ABC News заявил президент страны Владимир Зеленский.

Журналист издания задал украинскому лидеру вопрос о беспокойстве многих американцев из-за объемов трат Вашингтона на поддержку Киева.

«Эти деньги не отдаются Украине. Эти деньги тратятся на американские заводы, создавая американские рабочие места... И мы не просто боремся за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — ответил Зеленский.

16 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны альянса должны оказывать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) даже в ущерб своим обязательствам, поскольку поддержка Киева стоит для блока на первом месте.

10 мая Вашингтон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $400 млн. В него входят ракеты Patriot, Stinger, боевые машины Bradley и другие боеприпасы.

До этого Зеленский отметил, что на данном этапе конфликта не все союзники Киева вовремя исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Украине. Украинский лидер при этом поблагодарил всех западных лидеров, помогающих Киеву.

Ранее Зеленский признал возможность потери Харькова.

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