Генпрокуратура внесла Sota Media в список нежелательных в РФ

Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность зарубежной неправительственной организации (НПО) Sota media (признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Согласно данным Генпрокуратуры, размещаемые компанией материалы содержат явные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране и создать напряжение в обществе.

В Генпрокуратуре также указали на то, что в публикациях Sota media «замечены исторические фальсификации». При этом ведомство уточнило, что речь идет о постоянных записях, которые дискредитируют армию России и органы государственной власти страны.

«Подобная деятельность <...> имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества», — заключается в сообщении.

В начале мая министерство юстиции Российской Федерации внесло турецкий «Комитет Ингушской Независимости» в реестр нежелательных организаций.

До этого минюст РФ добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, объединение Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В 2022 году «Феминистское антивоенное сопротивление» внесли в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.