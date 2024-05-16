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Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ

Путин: в 2023 году в России побывали 477 тысяч китайских туристов

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2023 году страну посетили 477 тыс. туристов из КНР. Глава государства сделал соответствующее заявление после завершения переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в настоящее время туристические потоки между РФ и КНР взаимно увеличиваются. По словам Путина, во многом это происходит благодаря решению обеих стран ввести безвизовый режим для организованных групп туристов.

«Так, в 2023 году в КНР побывало 734 тыс. российских граждан, а 477 тыс. китайских туристов посетили РФ», — подчеркнул он.

Вечером 15 мая глава государства прибыл в Пекин в рамках своей первой зарубежной поездки после переизбрания. На следующий день президент РФ встретился с председателем КНР и провел отдельную встречу с премьером китайского Государственного совета Ли Цяном.

30 апреля «Газета.Ru» выпустила материал о странах, в которых для граждан РФ действует безвизовый режим. Журналисты насчитали более 100 таких государств. При этом лучшими направлениями стали Турция, Египет, КНР, Абхазия и Мальдивы.

Ранее россиянам рассказали, под каким брендом специалисты будут продвигать туризм по РФ для иностранных граждан.

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