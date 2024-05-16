В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя более 30 минут

Сигнал ракетной опасности, введенный в городе Белгороде и Белгородском районе, отменили спустя 33 минуты. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — сообщил он.

Соответствующее заявление было опубликовано в 16:04 мск. При этом особый режим был введен в 15:31 мск.

16 мая в воздушном пространстве Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа. Как рассказал Гладков, в результате обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории села Таврово. Впоследствии здесь загорелась кровля одного из частных жилых домов.

Глава региона уточнил, что сразу после этого на место прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к тушению огня. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в небе над Белгородской областью два реактивных снаряда. По данным ведомства, украинские военные пытались ударить по региону снарядами от реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Ранее в мэрии Белгорода сообщили о неполадках в работе средств оповещения населения.