Немецкие депутаты боятся курить с ультраправыми политиками

В немецком парламенте (бундестаге) царит атмосфера недоверия из-за шпионского скандала с участием представителей ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание пообщалось с немецкими депутатами, которые сообщили, что стали более подозрительно относиться к членам «Альтернативы для Германии». В материале отмечается, что ряд парламентариев стали запирать двери своих офисов, когда отходят выпить кофе, другие же боятся курить вместе членами ультраправой партии.

«[Парламентарии] избегают мест для курения, где всегда курят одни и те же люди из АдГ, проверяют, кто находится рядом, когда они разговаривают по телефону, и кто может подслушать разговоры за соседним столиком в столовой», — говорится в тексте.

До этого высший административный суд немецкого региона Рейн-Вестфалия счел обоснованным решение Федерального ведомства по охране конституции рассматривать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в качестве подозреваемой в правом экстремизме.

Ранее немецкого политика захотели выгнать из партии из-за большой любви к России.