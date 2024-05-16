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Немецкие депутаты боятся курить с ультраправыми политиками

FAZ: немецкие депутаты боятся курить рядом с членами «Альтернативы для Германии»

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Global Look Press

В немецком парламенте (бундестаге) царит атмосфера недоверия из-за шпионского скандала с участием представителей ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание пообщалось с немецкими депутатами, которые сообщили, что стали более подозрительно относиться к членам «Альтернативы для Германии». В материале отмечается, что ряд парламентариев стали запирать двери своих офисов, когда отходят выпить кофе, другие же боятся курить вместе членами ультраправой партии.

«[Парламентарии] избегают мест для курения, где всегда курят одни и те же люди из АдГ, проверяют, кто находится рядом, когда они разговаривают по телефону, и кто может подслушать разговоры за соседним столиком в столовой», — говорится в тексте.

До этого высший административный суд немецкого региона Рейн-Вестфалия счел обоснованным решение Федерального ведомства по охране конституции рассматривать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в качестве подозреваемой в правом экстремизме.

Ранее немецкого политика захотели выгнать из партии из-за большой любви к России.

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