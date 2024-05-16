Дюмин прослезился, прощаясь с Тульской областью

Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России, не смог сдержать слез во время прощания с правительством Тульской области. Видео выступления политика опубликовала «Тульская пресса».

«Все эти восемь лет для меня было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останется в моем сердце», — сказал экс-губернатор.

Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в начале 2016 года, в сентябре того же года он был избран на этот пост в ходе выборов. В сентябре 2021 года его переизбрали главой региона на второй срок.

15 мая президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Дюмин будет помогать правительству России в обеспечении армии вооружениями.

В этот же день глава государства ввел в наблюдательный совет корпорации «Ростех» Алексея Дюмина и нового министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Ранее министр финансов РФ прокатился по Пекину в автобусе с журналистами.