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Военкоры сообщили о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Волчанске

«РВ»: украинские военные массово сдаются в плен в Волчанске

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Министерство обороны РФ

Украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации канала, речь идет о солдатах седьмого погранотряда и 116-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

Как пишет «РВ», под Волчанском российские военные разбили подразделения ВСУ.

«Выжившие запросили эвакуацию раненых и приказа на отход, но командование ответило жестким отказом», — сказано в сообщении Telegram-канала.

До этого в сети появились кадры с российскими военными на въезде в город Волчанск в Харьковской области.

Чешское издание Lidovky также сообщало, что Вооруженные силы РФ могут начать наступление на позиции украинской армии с двух сторон.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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