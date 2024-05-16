В Израиле заявили об увеличении военного контингента в Рафахе

Израиль планирует ввести дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, сообщает РИА Новости.

«Эта операция будет продолжена параллельно с входом в этот район дополнительных сил. Несколько туннелей в этом районе были разрушены нашими войсками, и вскоре будут разрушены еще несколько. Эта деятельность будет усиливаться», – сказал Галант.

По данным оборонного ведомства Израиля, накануне Галант провел оценку ситуации на границе анклава в районе Рафаха. Министр встретился с главой Южного командования и командирами 162-й дивизии, 84-й бригады, 401-й бригады и пожарной бригады. По его словам, сотни террористических целей уже поражены, и силы ЦАХАЛ продолжают маневры в этом районе.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что справедливое решение по вопросу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной приобретает особую важность на фоне роста напряженности в регионе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.