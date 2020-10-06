В Анкаре заявили, что прежние подходы по урегулированию конфликта в Карабахе не работают

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара до сих пор поддерживала все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, но Армения игнорирует резолюции ООН. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, мировое сообщество должно принять сторону Азербайджана, «а не ставить на равные позиции страну - оккупанта и оккупируемую».

«30 лет Армения наслаждается оккупацией территорий Азербайджана и в последнее время, игнорируя все международные решения, пытается заселить эти земли этническими армянами с Ближнего Востока», — заявил турецкий министр на пресс-конференции в Баку.

Он также заявил, что с учетом текущей ситуации в карабахском регионе подходы мирового сообщества к его урегулированию должны измениться.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал участия Турции в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, считая, что турецкое государство является важным игроком в регионе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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