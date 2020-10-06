Протестующие провозгласили нового мэра столицы Киргизии
В Киргизии протестующие объявили кандидата в депутаты парламента Киргизии от партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым мэром Бишкека. Об этом сообщает агентство АКИpress.
«В 14.00 планируется заседание Бишкекского городского кенеша с участием Жоошбека Коеналиева», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию.
Как сообщалось, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного государственного переворота.
5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по сведениям минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.
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