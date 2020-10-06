МИД Армении заявил о необходимости прекращения огня в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении заявило о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что попытки военного решения конфликта будут решительно пресечены. Ереван выступает за мирный процесс.

Армянская сторона также придает важность заявлению глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, «в котором недвусмысленно осуждается таргетирование беспрецедентно большого числа гражданского населения».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджан сообщил о гибели 27 своих мирных жителей с начала конфликта в Карабахе

— Асад заявил, что Дамаск может подтвердить присутствие боевиков из САР в Карабахе

— Асад считает, что Эрдоган начинает войны для отвлечения внимания от проблем Турции