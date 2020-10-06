Главный инфекционист США допустил ухудшение состояния заразившегося COVID-19 Трампа

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что состояние заразившегося ранее коронавирусом американского лидера Дональда Трампа может ухудшиться. Об этом он заявил в эфире телекомпании CNN.

По его словам, у президента заболевание пока находится на самой ранней стадии. Он напомнил, что существуют случаи, когда через пять-девять дней у пациентов происходит реверсия.

Он отметил, что подобное вряд ли случится, но врачам Трампа необходимо быть «настороже». Известно, что Фаучи не был допущен к лечению президента.

Инфекционист добавил, что во время выхода из Медицинского центра имени Уолтера Рида глава государства «выглядел очень хорошо».

Трамп 5 октября покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса в течение трех дней. Американский лидер продолжит запланированный курс лечения в Белом доме.

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