Трамп записал видеообращение к американцам после выписки из больницы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по прибытии в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавируса три дня, записал новое обращение к соотечественникам. Видео с обращением он разместил на своей странице в Twitter.

Он призвал американцев не бояться коронавируса.

«Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства.... Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью», — заявил Трамп, отметив, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий.

Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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