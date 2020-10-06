Трамп записал видеообращение к американцам после выписки из больницы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по прибытии в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавируса три дня, записал новое обращение к соотечественникам. Видео с обращением он разместил на своей странице в Twitter.
Он призвал американцев не бояться коронавируса.
«Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства.... Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью», — заявил Трамп, отметив, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий.
Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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