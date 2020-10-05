Варданян попросил Путина помочь Армении в карабахском конфликте

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил российского президента Владимира Путина помочь Армении в карабахском конфликте. Об этом сообщает РБК.

В своем обращении к главе государства Варданян подчеркнул, что ситуация в Карабахе важна не только для армян, но и для России.

«Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян», — заявил он.

Предприниматель подчеркнул, что ситуация в Карабахе является геополитической бомбой замедленного действия, а неблагополучный исход этого конфликта станет «неизлечимой раной» для России.

Он также заявил, что борьба в Нагорном Карабахе — «вопрос сохранения человечества и сохранения базовых человеческих ценностей».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФРГ призывает стороны к немедленному прекращению огня в Карабахе

— Пашинян призвал демобилизованных призывников вернуться в строй

— Армения заявила, что с начала боев в Карабахе погиб 21 мирный житель