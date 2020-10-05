В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа

Состояние президента США Дональда Трампа в ночь на понедельник, 5 октября, улучшилось. Об этом заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.

«Ночью его состояние продолжало улучшаться, и он готов вернуться к нормальному рабочему графику», — сообщил он.

Медоуз уточнил, что утром 6 октября американский лидер встретится с медиками, чтобы провести дальнейшие оценки улучшения его состояния.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что он сможет вернуться в Белый дом позже сегодня», — сказал глава аппарата сотрудников Белого дома.

В воскресенье, 4 октября, врачи Трампа сообщили, что он может быть выписан из больницы на следующий день, после продолжит лечение в Белом доме.

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