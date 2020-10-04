Боррель: рост потерь среди гражданских в карабахском конфликте недопустим

Полина Рутковская

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о недопустимости увеличения потерь среди гражданского населения в армяно-азербайджанском конфликте. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Боевые действия должны прекратиться немедленно. Необходимо как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ», – написал Боррель.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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