Советник Трампа заявил об обещании России не вмешиваться в выборы

Полина Рутковская

Россия обязалась не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов, заявил советник действующего главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

По словам О'Брайена, американская сторона намерена относиться к данному обещанию по принципу «доверяй, но проверяй».

Советник также подчеркнул, что «противники» США осведомлены об устойчивости американского правительства в условиях заражения Трампа коронавирусом и не смогут использовать ситуацию для вмешательства в выборы.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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