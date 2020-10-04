В ЕС считают, что решение Минска выслать дипломатов Польши и Литвы повредит диалогу

Решение белорусских властей сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы после введения санкций ЕС повредит диалогу сторон. Об этом сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Он назвал требование Минска необоснованным. По его мнению, оно идет против логики диалога.

«Требование Минска, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов <...> достойно сожаления. Оно <...> будет еще глубже изолировать власти в Минске», — заявил Боррель.

Заключая, Боррель отметил, что продолжит поддерживать белорусскую оппозицию.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Белоруссия заявила о введении симметричных мер в отношении ряда представителей ЕС, а также должностных лиц Канады и Великобритании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США вводят санкции против восьми должностных лиц Белоруссии

— Литва не собирается отзывать посла в Белоруссии

— Помпео пригрозил новым мерами против властей Белоруссии