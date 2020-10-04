Киев заявил, что план Украины по мирному урегулированию в Донбассе «лежит на столе»

Украинский план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе готов и уже «лежит на столе». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире «Украины 24».

Он отметил, что в плане есть то, «чего так ждет украинский народ и прогрессивные страны». Притом финальным этапом этого плана является проведение местных выборов на основании украинского закона и Копенгагенской конвенции. По его словам, при подготовке к выборам необходимо будет подготовить, демилитаризовать, обеспечить режим безопасности на неподконтрольных территориях.

«Украинский план мирного урегулирования лежит на столе», — добавил Ермак.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле заявили, что в Донбассе воюют не Россия и Украина

— Зеленский уволил замглавы делегации Киева в группе по Донбассу

— Кравчук заявил, что Украина «не под СССР и не под Кремлем»