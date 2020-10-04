Врачи с осторожностью прогнозируют улучшение состояния Трампа

Врачи с «осторожным оптимизмом» оценивают состояние президента США Дональда Трампа, заявил его лечащий врач Шон Конли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», — говорится в сообщении.

По его словам, Трамп принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир.

Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер не дал ответ на вопрос, получал ли он кислород, подчеркнув, что на данный момент это не требуется. Врачи также заявили, что Трамп идет на поправку, хотя источник, знакомый с состоянием президента, отметил, что здоровье политика вызывает опасения.

До этого сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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