Трамп заявил о возвращении к предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп заявил, что он скоро вернется к предвыборной кампании. Он записал видеообращение и опубликовал его в Twitter.

«Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца», — сказал президент.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Думаю, что у нас будет хороший результат. Опять же, на протяжении нескольких последующих дней мы, вероятно, будем знать наверняка», — заявил Трамп.

Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер не дал ответ на вопрос, получал ли он кислород, подчеркнув, что на данный момент это не требуется. Врачи также заявили, что Трамп идет на поправку, хотя источник, знакомый с состоянием президента, отметил, что здоровье политика вызывает опасения.

До этого сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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