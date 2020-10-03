Тегеран предостерег стороны конфликта в Карабахе от нарушения границ Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде предупредил стороны конфликта в Нагорном Карабахе от нарушения границ иранской республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Тегеран внимательно и с большой осторожностью следит за передвижениями у приграничных территорий ИРИ.

Хатибзаде подчеркнул, что любое нарушение границы Ирана будет «недопустимым».

«Мы серьезным образом предупреждаем все стороны принять в этом отношении необходимые меры предосторожности», — подчеркнул он.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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