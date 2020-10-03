Макрон призвал Алиева прекратить огонь и начать переговоры по Карабаху

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 2 октября с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его к восстановлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и мирных переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Отмечается, что Макрон выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями на линии армяно-азербайджанского соприкосновения.

Алиев, в свою очередь, сообщил, что в результате артиллерийского обстрела азербайджанских территорий ВС Армении погибли 19 мирных жителей Азербайджана, более 60 человек пострадали, сотни домов были разрушены.

При этом армия Азербайджана «провела успешные контрнаступательные операции и освободила часть оккупированных территорий».

Азербайджанский лидер заявил, что руководство Армении несет полную ответственность за нарушение переговоров, а также за вооруженное столкновение.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ереван сообщил о наступлении войск Азербайджана на севере и юге Карабаха

— Армения заявила о ликвидации 3 азербайджанских самолетов в Карабахе

— В МИД Франции посоветовали своим гражданам не ехать в Армению