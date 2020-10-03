Макрон призвал Алиева прекратить огонь и начать переговоры по Карабаху
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 2 октября с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его к восстановлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и мирных переговоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Алиева.
Отмечается, что Макрон выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями на линии армяно-азербайджанского соприкосновения.
Алиев, в свою очередь, сообщил, что в результате артиллерийского обстрела азербайджанских территорий ВС Армении погибли 19 мирных жителей Азербайджана, более 60 человек пострадали, сотни домов были разрушены.
При этом армия Азербайджана «провела успешные контрнаступательные операции и освободила часть оккупированных территорий».
Азербайджанский лидер заявил, что руководство Армении несет полную ответственность за нарушение переговоров, а также за вооруженное столкновение.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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