В Германии призвали не допустить «ледникового периода» в отношениях с РФ

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики заявил, что отношения России и Германии не должны скатиться в «ледниковый период» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, передает РИА «Новости».

По его словам, в интересах двух стран прояснить обстоятельства инцидента с Навальным без преждевременных обвинений.

Парламентарий отметил, что Россия есть и будет дальше оставаться «важным партнером в общем европейском доме».

«В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее», — подчеркнул Кубики.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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