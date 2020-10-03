Трамп начал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса

Президент США Дональд Трамп стал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его врача Шона Конли.

По словам доктора, американский лидер уже принял первую дозу препарата и «комфортно отдыхает».

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью «Ремдесивира», — сказано в меморандуме, подписанном Конли и распространенном Белым домом.

Ранее стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В настоящее время он находится в военном госпитале.

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