Венесуэла получила партию российской вакцины от коронавируса

Партия российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» доставлена в Венесуэлу, сообщила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес на странице в Twitter.

«Это событие, которое мы без колебаний относим к историческим для нашей родины», — подчеркивается в сообщении вице-президента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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