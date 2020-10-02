Трамп продолжит работать, несмотря на заражение коронавирусом

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает работать, несмотря на заражение коронавирусом, передает его слова РИА «Новости».

«Его первым вопросом ко мне сегодня утром было, как там экономика, как идут переговоры о стимулирующем пакете на Капитолийском холме <...> Я оптимистичен по поводу того, что он быстро поправится», — заявил Мидоус.

По его словам, у президента наблюдаются лишь легкие симптомы болезни.

Тем не менее Трамп и его супруга все время находятся под постоянным наблюдением врачей, отметил глава аппарата.

Ранее Трамп заявил, что вместе со своей супругой изолировался от окружающих из-за обнаружения коронавируса у его помощницы. Позже у них подтвердился COVID-19. Самочувствие президентской семьи остается нормальным.

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