Евросоюз ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников

Евросоюз официально ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом пишет ТАСС.

«Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен», — заявил Мишель.

Политик уточнил, что Евросоюз не стал вносить в список президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что намерен «продолжать диалог» с Минском.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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