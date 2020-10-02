Евросоюз ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников
Евросоюз официально ввел в действие санкции против 40 белорусских чиновников, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом пишет ТАСС.
«Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен», — заявил Мишель.
Политик уточнил, что Евросоюз не стал вносить в список президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что намерен «продолжать диалог» с Минском.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Страны ЕС договорились о санкциях против Белоруссии
— В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС