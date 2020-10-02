Пенс пожелал Трампу выздоровления
Вице-президент США Майк Пенс в Twitter пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Дональду Трампу, которого он, согласно конституции, заменит, если Трамп не сможет продолжить работу.
«Мы с (супругой) Карен шлем любовь и молитвы нашим дорогим друзьям президенту Дональду Трампу и первой леди Меланье Трамп. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся об их полном и быстром выздоровлении», — написал Пенс.
Ранее Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.
США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус выявили у Дональда и Меланьи Трамп
— Трамп продолжит работать, несмотря на коронавирус
— Мелания Трамп прокомментировала свое заражение коронавирусом