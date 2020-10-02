Коронавирус выявили у Дональда и Меланьи Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!» — подчеркнул американский лидер

Ранее советница Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшая его на президентские дебаты в Кливленде, получила положительный результат теста на COVID-19. Глава Белого дома подтвердил эту информацию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У советницы Трампа выявили коронавирус

— Дональд и Меланья Трамп сдали тест на COVID-19 после заражения советницы

— Трамп заявил о намерении соблюдать карантин до результатов теста на COVID