Армения потребовала лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ за поддержку Азербайджана

Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ после заявления властей страны в поддержку Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна.

«В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии в Карабахе Национальное Собрание (парламент) Армении официально обратилось в ОДКБ с требованием начать процесс о лишении этой страны статуса наблюдателя в Организации», — сказал Мирзоян.

Ранее министерство иностранных дел Афганистана сообщило, что Карабах «признается мировым сообществом как часть Азербайджана», а также потребовало от Армении «прекратить оккупацию региона».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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