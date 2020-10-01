В Кремле прокомментировали возможное участие третьей страны в конфликте в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие третьей страны в конфликте в Карабахе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В Кремле считают, что любые заявления о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта, Азербайджана, Армении или непризнанной Нагорно-Карабахской республики, носят провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности.

«Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе. Мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут оказать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. Таким образом подтверждая свое намерение поддержать Азербайджан при запросе любой помощи на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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