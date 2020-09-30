Штаб Трампа осудил планы пересмотреть порядок дебатов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа осудил планы Комиссии по проведению президентских дебатов пересмотреть их порядок, пишет РИА «Новости».

«Они делают это только потому, что их парня вчера поколотили. Президент Трамп был доминирующей силой, и Джо Байден теперь пытается поработать с судьями. Они не должны переставлять ворота и менять правила по ходу игры», — говорится в заявлении.

Ранее Комиссия заявила, что изменит порядок дебатов после беспорядочных споров на встрече Трампа и его оппонента на президентских выборах Джо Байдена.

29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде состоялся первый раунд дебатов кандидатов в рамках подготовки к президентским выборам в США в 2020 году. Трамп неоднократно перебивал Байдена и вступал в перепалки с модератором. Байден, в свою очередь, посоветовал Трампу «заткнуться» и назвал его клоуном и лжецом.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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