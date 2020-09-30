США вводят санкции против минтуризма Сирии

США приняли решение о введении санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в список ограничительных мер были внесены несколько сирийских граждан. Они являются выходцами из Латакии, Тартуса и Дамаска.

Кроме того, санкции коснулись 13 организаций, среди которых минтуризма и несколько строительных компаний, а также Syrian Hotel Management LLC и ее директора.

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