В Польше изменилось отношение к украинским беженцам

UnHerd: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Shutterstock

Недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. Об этом пишет издание UnHerd.

Издание пишет, что последние опросы показывают, что 45% поляков выступают против приема украинских беженцев в страну.

«Большинство поляков сейчас считают, что украинцам предлагается слишком много помощи. Граждане заявляют, что льготы и медицинское обслуживание должны предоставляться только работающим и платящим налоги беженцам», — пишет UnHerd.

Также о растущем недовольстве поляков украинскими беженцами сообщает и газета The Guardian. По информации издания, другие опросы показывают, что поддержка украинских беженцев упала с начала конфликта с 94% до сегодняшних 48%, или с 85% в 2022 году до 85% в 2025 году.

Согласно исследованиям, сейчас в Польше с украинцами сильнее всего ассоциируются слова «требовательный» и «хитрый», пишет UnHerd. Также в соцсети X за четыре месяца 2025 года появилось 94 тысячи антиукраинских постов, где украинцев связывают с диверсионными атаками в Польше или антипольскими зверствами во Второй мировой войне, отмечает издание.

Живущая в Польшу украинская исследовательница миграции Елена Бабакова отмечает, что ее друзья «ограничивают свое присутствие в кафе, супермаркетах или на улице, чтобы их не оскорбили». А другая иммигрантка из Украины Ирина рассказала UnHerd, что в начале украинского конфликта к ним относились доброжелательно, однако за последние месяцы «ситуация сильно изменилась».

Издание пишет, что поляки несколько раз разбивали окна благотворительной организации UNITERS в Варшаве, которая оказывала поддержку украинцам, государственное финансирование этой организации прекратилось.

Издание отмечает, что сейчас «трудно оценить масштабы словесных и физических нападений на украинцев, учитывая, что многие не сообщают об инцидентах в полицию».

«В обществе сложилось мнение, что мы больше ничего не должны украинцам», — отметил изданию Пётр Бурас из Европейского совета по международным отношениям в Варшаве.

В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским беженцам. Страна перестала платить им пособие и предоставлять бесплатное медобслуживание, так как такая соцподдержка ставила украинцев «в привилегированное положение» по сравнению с другими поляками.

19 декабря Кароль Навроцкий на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обвинил Киев в неблагодарности за оказанную поляками помощь.

Ранее в Польше захотели лишить украинских беженцев специального статуса.

