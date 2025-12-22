На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Доме музыки в Петербурге объяснили, почему не пустили детей на концерт Рахманинова

В Петербурге объяснили защитой культурного наследия отказ пустить детей на концерт Скрябина
Shutterstock

В Санкт-Петербурге детей не пустили на концерт, где исполняли произведения Рахманинова и Скрябина, из-за возрастного ценза 12+. В Доме музыки объяснили «Газете.Ru», что запрет связан с необходимостью защиты культурного наследия, а именно — помещений Алексеевского дворца.

«Ограничения установлены в соответствии с п.2 ст. 47.4 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»: доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, популяризации объекта культурного наследия, использования его при осуществлении научной, культурно-просветительной, образовательной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности. Требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр, устанавливаются с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования. Возрастное ограничение 12+ связано с необходимостью сохранения уникального убранства помещений Алексеевского дворца, отличающихся высокой степенью сохранности. Приобретение билета с указанным на нем возрастным ограничением означает заключение договора на посещение мероприятия на указанных в билете условиях и согласие с ними», — сказали там.

В Доме музыки «Газете.Ru» также предоставили письмо директора школы искусств Елены Золотухиной — именно ее ученицы не попали на концерт. В письме Золотухина извиняется перед руководством площадки (худруком Сергеем Ролдугиным и гендиректором Олегом Анисимовым) за «инцидент и некорректное поведение родителей». А также пишет, что решение не пустить детей на Рахманинова было правомочным и законным со стороны Дома музыки.

20 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Санкт-Петербургский Дом музыки не пустил на концерт классической музыки трех девочек-лауреаток международных фортепианных конкурсов. Организаторы сослались на возрастное ограничение 12+, несмотря на то, что дети были в сопровождении родителей. По информации издания, администратор Дома музыки при отказе апеллировала федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом, по словам родителей, закон дает право выбора сопровождающим, но руководство учреждения все равно отказалось пускать девочек.

Ранее стало известно, где в России можно бюджетно посмотреть «Щелкунчика» на каникулах.

