«Итоги года» с Владимиром Путиным по ТВ собрали 16,3 млн зрителей

Mediascope: более 16 млн россиян посмотрели «Итоги года» с Путиным по телевизору

Более 16,3 млн жителей России посмотрели телевизионную трансляцию программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

По оценке исследователей, рейтинг трансляции на всех каналах составил 11,9% населения, а доля — 62,8% от общей телеаудитории. Программу показывали десять телеканалов.

Больше всего зрителей выбрал телеканал «Россия 1», где трансляцию посмотрели свыше 5,2 млн человек. Доля аудитории канала составила 20,1%, рейтинг — 3,8%. На Первом канале эфир привлек около 4 млн зрителей, доля достигла 15,7%, рейтинг — 3,0%.

В Mediascope уточнили, что учитывались данные прямой трансляции за 19 декабря 2025 года по всей России среди зрителей старше четырех лет, включая просмотр дома и на дачах.

Итоговая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, прошла 19 декабря и продолжалась 4 часа 27 минут. За это время президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и граждан.

Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент рассказал о состоянии российской экономики, целях утилизационного сбора, о нехватке рыбы на столе россиян и многом другом. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

