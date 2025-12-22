Вэнс оценил шансы на завершение конфликта на Украине мирным путем

Вэнс: прогресс в урегулировании на Украине есть, но нет уверенности в мире

Прогресс в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине есть, однако нет абсолютной уверенности, что его удастся завершить мирным путем. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному решению», — сказал американский политик.

По словам Вэнса, вероятность, что конфликт завершится мирным путем большая, но также очень вероятно, что нет. При этом он добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы попытаться решить этот вопрос миром.

В этом же интервью Вэнс раскрыл, что переговорный процесс по Украине существенно тормозит вопрос территориальных уступок. По его словам, Россия хочет установить контроль над всей территорией Донецкой народной республики (ДНР), а Украина опасается, что это создаст серьезную проблему для ее безопасности.

20 и 21 декабря в Майами прошли переговоры РФ и США по урегулированию на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными и отметил приверженность России к миру.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.