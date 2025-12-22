На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс оценил шансы на завершение конфликта на Украине мирным путем

Вэнс: прогресс в урегулировании на Украине есть, но нет уверенности в мире
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Прогресс в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине есть, однако нет абсолютной уверенности, что его удастся завершить мирным путем. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному решению», — сказал американский политик.

По словам Вэнса, вероятность, что конфликт завершится мирным путем большая, но также очень вероятно, что нет. При этом он добавил, что США продолжат переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы попытаться решить этот вопрос миром.

В этом же интервью Вэнс раскрыл, что переговорный процесс по Украине существенно тормозит вопрос территориальных уступок. По его словам, Россия хочет установить контроль над всей территорией Донецкой народной республики (ДНР), а Украина опасается, что это создаст серьезную проблему для ее безопасности.

20 и 21 декабря в Майами прошли переговоры РФ и США по урегулированию на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными и отметил приверженность России к миру.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами