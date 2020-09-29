Меркель провела переговоры с премьером Армении и президентом Азербайджана

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные беседы с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

В разговорах речь шла об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией в Карабахе. Меркель призвала немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам, отметил Зайберт.

Он добавил, что площадку для переговоров предлагает Минская группа ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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