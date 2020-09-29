У председателя думы Владивостока выявили коронавирус
Бернст Ю.
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У председателя думы Владивостока Андрея Брика обнаружен коронавирус, передает «Интерфакс».
В настоящее время Брик проходит лечение.
О самочувствии политика не уточняется
Всего в Приморье выявлено более 11,6 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 118 человек.
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