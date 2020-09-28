Беглов заявил, что в Петербурге пока нет нужды вводить новых мер из-за пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается «терпимой» и позволяет воздержаться от новых карантинных мер. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Не хотелось бы вновь вводить ограничения. Пока обстановка терпимая, но очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники - люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — заявил губернатор.

Тем не менее Беглов не исключил усиления мер, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться.

Он добавил, что строгость возможных мер будет зависть от сознательного отношения людей к своему здоровью, а также практики ношения масок на улицах города.

По последним данным, коронавирусом в Петербурге с начала пандемии заразились 42 494 человека. Жертвами инфекции стали 2 894 пациента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Беглов усомнился в законе о малых барах Петербурга

— Беглов заявил о готовности сделать прививку от коронавируса

— Власти Петербурга проработают вопрос о переходе на удаленку