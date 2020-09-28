Путин призвал не терять бдительности в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса все еще продолжается на территории России. Он призвал не терять бдительности в борьбе с инфекцией и соблюдать все меры предосторожности, сообщает ТАСС.

«Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», — сказал Путин.

Он добавил, что риск заразиться коронавирусом все еще сохраняется и попросил всех граждан РФ проявить «максимальную ответственность».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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