Россиянин без ног пробился на чемпионат мира под своим флагом и гимном

Российский скейтбордист Максим Лаллав (Абрамов) примет участие в первом в истории чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу, который пройдет в бразильском Сан-Паулу. 16-летний спортсмен выступит под флагом и гимном России.

«Я отправляюсь в Бразилию на чемпионат мира с чувством уверенности и благодарности за эту возможность, — сказал Лаллав, чьи слова приводит пресс-служба Федерации скейтбординга России. — Конечно, есть волнение, ведь это серьезный международный старт. Я готовился и хочу показать все, на что способен. Для меня важно достойно представить Россию и встретиться со своими друзьями со всего мира. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Это придает сил».

Максим Лаллав родился в Амурском крае и потерял ноги в возрасте 1,5 лет. Он был оставлен дома один, попал в пожар и получил серьезные ожоги, из-за чего врачи приняли решение провести ампутацию. После этого мать Лаллава лишили родительских прав. Он был усыновлен другой семьей и переехал в Санкт-Петербург.

Мальчик изначально использовал скейтборд как средство для свободного передвижения, а затем начал заниматься профессионально. Это позволило Лаллаву достичь международного уровня и получить приглашение на чемпионат мира.

Легенда мирового скейтбординга — американец Тони Хоук — выложил в своих соцсетях видео с трюками россиянина и назвал его своим «любимым скейтбордистом».

