Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами, которые состоятся во вторник. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Джо Байден только что объявил, что не согласится на тест на наркотики. Хм, интересно, почему?», — заявил президент.

Он не уточнил, откуда поступила эта информация. К настоящему времени Байден не делал таких заявлений в публичном поле.

Ранее Трамп неоднократно настаивал, чтобы Байден сделал тест на наличие наркотиков в организме. Он объяснял это необычным поведением демократа во время публичных мероприятий.

Первые теледебаты перед грядущими выборами в США пройдут 29 сентября. После этого кандидаты встретятся в эфире как минимум дважды.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

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