Россия призывает мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Карабаха

Россия призывает мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом заявила спикер Совета Федерации, председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, Москва поддерживает призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к Азербайджану и Армении прекратить бои и сесть за стол переговоров.

Кроме того, в России поддерживают возвращение к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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