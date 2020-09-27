Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер выразил обеспокоенность возобновлением широкомасштабных боевых действий в регионе, указано в сообщении. Отмечается, что Путин и Пашинян отметили важность предотвращения эскалации в Карабахе и прекращения боевых действий.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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